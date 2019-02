Betis Séville - Rennes, 16es de finale retour de Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du Betis Séville jeudi 21 février en 16es de finale retour de la Ligue Europa. Un match à suivre en direct sur RMC Sport dès 21h.

Dos au mur. Après avoir été accrochés à domicile par les Andalous (3-3), les Rennais doivent absolument s'imposer - ou décrocher un nul plus élevé qu'à l'aller (4-4, 5-5, etc) à Séville pour espère rallier les huitièmes de finale de la C3 pour la première fois de leur histoire.

L'Espagne ne réussit pas à Rennes

Les hommes de Julien Stéphan peuvent s'en vouloir. Ils menaient 2-0 et 3-1 face aux coéquipiers de Lo Celso avant de voir leur avance fondre comme neige au soleil. «On a accroché, plus qu'accroché même parce qu'à trois quatre minutes près, on aurait pu l'emporter sur une très grosse équipe du Betis, a confié le technicien. Il y avait de la frustration, mais aussi beaucoup d'éléments pour positiver.»

Résultat des courses, c'est un véritable exploit qui les attend au stade Benito Villamarín. Et la tâche ne s'annonce pas aisée pour les coéquipiers d'Hatem Ben Arfa. Le Betis est invaincu en quatre matchs disputés à domicile face à des clubs tricolores. Alors que Rennes compte un match nul et une défaite en Espagne.

Les Bretons n'ont d'ailleurs pas préparé de la meilleure des manières ce rendez-vous avec un revers face au Stade de Reims (2-0) lors de la 25e journée de Ligue 1.