Roger Federer va rejouer sur terre battue pour la première fois depuis 2016

Il a longtemps hésité mais Roger Federer fera bien son retour sur terre battue cette année. Le Suisse s'alignera à Madrid pour préparer Roland-Garros.

Roger Federer et l'ocre, une image que l'on n'avait plus aperçu depuis trois ans. Il faut en effet remonter à mai 2016 au Masters de Rome pour le voir taper la balle jaune sur cette surface. Il y avait été éliminé en huitième de finale par Dominic Thiem. Et avait ensuite fait l'impasse sur Roland-Garros.

Un seul tournoi disputé en 2019

Depuis, le Suisse, âgé de 37 ans, ne s'était plus inscrit à des tournois de terre battue. Madrid aura donc la chance de voir son retour. Sur la route de Roland-Garros (26 mai-9 juin), le double vainqueur du tournoi madrilène (2006, 2012) a donc opté pour celui-ci. Il ne s'y était plus présenté depuis 2015.

Désormais septième à l'ATP, Federer n'a disputé qu'un seul tournoi depuis le début de l'anné, l'Open d'Australie. Il y avait été éliminé en huitièmes de finale par Stefanos Tsitsipas.