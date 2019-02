Saison 2019 du Galop : un billet offert pour un acheté

La billetterie pour la saison 2019 du Galop est ouverte. Et pour marquer le coup, France Galop offre jusqu'au 3 mars un billet pour chaque billet acheté.

L'occasion de venir accompagné pour découvrir les plus beaux hippodromes français et assister aux courses les plus prestigieuses : Dimanches au Galop à ParisLongchamp et Auteuil, Grand Steeple-Chase de Paris à Auteuil, Prix de Diane Longines à Chantilly, Meeting de Deauville Barrière... On pourra également participer aux after-works atypiques aux JeuXdi by ParisLongchamp.

Afin de bénéficier de cette offre exceptionnelle, il faudra se connecter sur le site billetterie de France Galop. Il suffira ensuite d'entrer le code promotionnel START19.

Vou spourrez égalemetn bénéficier, tout au long de l'année, des tarifs de prévente en ligne jusqu'à 50% moins cher que sur place.