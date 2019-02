Ligue Europa : Rennes en huitièmes de finale

Rennes s'offre une prouesse! Réaliste puis résistant, le club breton est allé s'imposer 3-1 sur le terrain du Betis Séville jeudi en seizièmes retour de Ligue Europa, se qualifiant pour la première fois de son histoire en huitièmes, malgré un nul 3-3 à l'aller.

Dans un match ouvert et palpitant au stade Benito-Villamarin, les Rennais ont rapidement mené 2-0 grâce à une tête de Ramy Bensebaini (22e) puis une reprise d'Adrien Hunou, présent pour couper un centre-tir (30e).

Le Betis a certes réduit l'écart grâce à l'excellent Giovani Lo Celso (41e) mais les Andalous ont ensuite multiplié les occasions sans parvenir à inscrire un second but synonyme de qualification, jusqu'au troisième but, celui du K.-O., signé Mbaye Niang (90e+4).

[JORGE GUERRERO / AFP] Les joueurs rennais célèbrent leur qualification pour les 8es de finale de l'Europa Ligue sur le terrain du Betis Séville, le 21 février 2019

"On est très heureux pour le club, cette ville, la Bretagne", a savouré l'attaquant Hatem Ben Arfa au micro de RMC Sport. "On a fait preuve d'une grande personnalité, on avait un plan pour contrecarrer cette équipe. On a répondu présent mentalement et collectivement."

L'entraîneur rennais Julien Stéphan avait reconnu qu'il fallait un "exploit" de son équipe pour se qualifier: les Bretons y sont parvenus et c'est une prestation riche de promesses pour le club, dernier représentant français en Ligue Europa.

De quoi soigner l'image du Stade Rennais à l'étranger et sa relation avec des supporters mobilisés comme jamais, en attendant le tirage au sort des huitièmes vendredi à Nyon, en Suisse.

Rennes en position de force

[JORGE GUERRERO / AFP]

A Séville, au stade Benito-Villamarin, les deux équipes se sont livrées dans un vrai match européen, sans calcul et sans temps mort. Il faut dire que le scénario a d'entrée mis en position de force les Rennais, très efficaces, et contraint le Betis à se découvrir. Dès la 22e minute, sur un corner, Ramy Bensebaini a surgi au milieu de la défense andalouse pour placer une tête décroisée impeccable. Et huit minutes plus tard, au terme d'une contre-attaque menée par Ben Arfa, Ismaïla Sarr a adressé une frappe trop croisée que son avant-centre Hunou, qui avait suivi, a repris au second poteau (30e).

"Nous avons fait trop de cadeaux en première période, a déploré le capitaine andalou Joaquin. Nous sommes les premiers responsables." Avec cet avantage de deux buts, comme au match aller, les Rennais auraient dû mieux gérer leur affaire. Mais le Betis s'est rapidement remis dans le match grâce à sa connexion parisienne, Jesé-Lo Celso, tous deux prêtés par le Paris Saint-Germain.

Dans un mouvement d'école, Jesé a pris la profondeur et centré pour Lo Celso, seul pour reprendre au second poteau (41e). Soit son cinquième but en sept matches de Ligue Europa. La seconde période s'est longtemps résumée à un siège de la cage rennaise par les joueurs du Betis, survoltés devant leur public, l'un des plus chauds d'Espagne. Jesé, transfiguré par son retour dans le football espagnol, a eu plusieurs occasions nettes (45e, 57e, 66e). Mais le Betis a couru en vain derrière le but de la qualification. Et Rennes, notamment son gardien Tomas Koubek très vigilant, a tenu bon jusqu'au coup de grâce de Niang, réussissant l'exploit tant espéré!