Nike chute en bourse, à cause d’une chaussure qui explose

C'est un mauvais coup de pub pour la marque à la virgule. Zion Williamson, joueur de l'université de Duke, considéré comme la future star de la NBA, s'est blessé après que sa chaussure a complètement explosé sur le terrain.

Et la valeur boursière de Nike a chuté dans les heures qui ont suivi le match entre Duke et North Carolina. L'équipementier parle d'une perte théorique de 1,12 milliards de dollars.

Trente secondes à peine après le lancement de la rencontre et après son premier dribble, l'ailier de Duke s'est donc blessé au genou droit. Il souffrirait d'une légère entorse. Au terme de la rencontre, le coach Mike Krzyzewski a précisé que l'«on connaîtra jeudi la durée de son indisponibilité».

Un accident rarissime qui tombe mal pour Nike, qui s'est lancé dans une bataille avec Adidas et Under Armour afin d'attirer les futures grandes stars du sport.

Et sur Twitter, les internautes ne sont pas tendres envers l'équipementier et son célèbre slogan «Just do it» (Juste, fais-le!, ndlr) est tourné en ridicule avec un «Just blew it», à traduire par «juste, foire-le».

Hey @Nike your new slogan should be "You blew it" lol, just saying lol pic.twitter.com/Zgh4fJg6lU

— Adrian (@adrianynz) 22 février 2019