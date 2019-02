Ligue 1 : victoire du PSG face à Nîmes (3-0), un doublé pour Kylian Mbappé

Le PSG a remporté une nouvelle victoire (2-0), ce samedi lors de la réception de Nîmes, pour une rencontre de la 26e journée de Ligue 1. Kylian Mbappé, auteur du second buts de son équipe, a marqué ses 50 et 51e buts dans le championnat de France.

Le premier but du match est l'œuvre de Christopher Nkunku. Le Français est à la réception d'un ballon, au-dessus de la défense, de Marco Verratti et ouvre le score pour le champion de France (1-0, 40e).

Les hommes de Thomas Tuchel font le break lors du deuxième acte. A la 69e minute, Juan Bernat déborde et centre pour Kylian Mbappé qui transforme l'offrande (2-0). Le champion du monde marque ainsi le 50e but de sa carrière en Ligue 1.

La fusée Mbappé

L'ancien monégasque double la mise en fin de rencontre. Nkunku récupère le cuir et lance la fusée Mbappé. L'international français temporise et trompe le portier gardois (3-0, 89e). Son 51e but dans le championnat français et le 22e de la saison. Exceptionnel.

Avec ce nouveau succès, le 22e de la saison en championnat, le PSG possède maintenant 68 points, soit 17 d'avance sur son dauphin lillois et avec un match de moins. Le Nîmes Olympique occupe pour le moment la 11e place avec 36 points.

Mardi (21h), Paris reçoit Dijon dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France.