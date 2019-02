Monaco-Lyon, 26e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Monaco reçoit Lyon, ce dimanche, en match de clôture de la 26e journée de Ligue 1. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+.

Après de longues semaines de tumultes, le Rocher a retrouvé un peu de calme et de sérénité. Depuis le retour de Leonardo Jardim, le club de la principauté a quelque peu relevé la tête avec deux victoires et un match nul, qui ont permis au club de la principauté de s’extirper de la zone de relégation. Mais ce début de redressement va être soumis à rude épreuve avec la venue du club rhodanien. Ce choc devrait permettre de mesurer les réels progrès des Monégasques, tout juste deux mois après avoir été surclassés au Groupama Stadium sous les ordres de Thierry Henry (3-0).

«Il y a une progression. Le groupe démontre solidarité et engagement», a assuré l’entraîneur portugais à l’issue de ce succès face à Nantes. L’apport de certaines recrues du mercato d’hiver, comme Gelson Martins, Fabregas ou Ballo-Touré, peut expliquer ce renouveau, même si la route est encore longue jusqu’au maintien et que le club du nouveau vice-président Oleg Petrov n’est pas encore tiré d’affaire. «Il nous reste 13 matchs et beaucoup de points à prendre. Tous les matchs à venir seront des guerres. Nous allons repousser nos limites», a lancé Jardim, animé aussi par la volonté de redonner une identité de jeu à son équipe.

«Notre challenge est évidemment de se maintenir, mais aussi de se mettre au niveau des équipes qui jouent le mieux en France » Cela tombe bien, l’OL en fait partie. Des Lyonnais qui, après leur match nul en 8e de finale aller de la Ligue des champions contre Barcelone (0-0), n’auront pas le droit à l’erreur pour espérer revenir sur Lille mais aussi préserver leur place sur le podium.