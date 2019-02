Premier League : Claude Puel limogé par Leicester

Claude Puel n'est plus l'entraîneur de Leicester. Menacé depuis de longues semaines, l'entraîneur français (57 ans) a été démis de ses fonctions, ce dimanche, par le club anglais, seulement 12e de Premier League.

La large défaite contre Crystal Palace a été celle de trop. Les «Foxes» se sont lourdement inclinés, samedi, lors de la venue des «Eagles» (1-4) en enchainant un sixièmes revers en sept rencontres toutes compétitions confondues, dont une élimination contre Newport City en 32e de finale de la Coupe d’Angleterre. La formation britannique, championne d’Angleterre en 2016 sous les ordres de Claudio Ranieri, n’a plus depuis le 1er janvier dernier et un déplacement à Everton en championnat.

«Le Leicester City Football Club s’est aujourd'hui (dimanche) séparé de Claude Puel, qui quitte son poste de manager avec effet immédiat. Le club tient à remercier Claude pour tous ses efforts pendant ses 16 mois à ce poste et lui souhaite bonne chance dans sa future carrière. Son adjoint Jacky Bonnevay part également», a indiqué le club dans un communiqué.

Sous contrat jusqu’en juin 2020, Claude Puel avait été nommé à la tête de Leicester fin octobre 2017 en remplacement de Craig Shakespeare. Sa deuxième aventure anglaise, après celle vécue à Southampton lors de la saison 2016-2017, aura durée douze mois avec un bilan de 19 victoires, 13 nuls et 24 défaites en 56 rencontres. Membres du staff, Mike Stowell et Adam Sadler sont chargés d’assurer l’intérim en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur.

Leicester City Football Club has today (Sunday) parted company with Claude Puel, who leaves his position as First Team Manager with immediate effect.https://t.co/VoZnGBJ8Up

— Leicester City (@LCFC) 24 février 2019