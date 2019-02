29e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Le Classique entre le PSG et l’OM est l’affiche de la 29e journée de Ligue 1, programmée du vendredi 15 au dimanche 17 mars. Dans les autres matchs, Lille reçoit Monaco, Lyon accueille Montpellier ou encore Saint-Etienne se déplace à Caen. L’ensemble des rencontres est à suivre en direct et en intégralité sur Canal+, Canal+ Sport et beIN SPORTS.

Vendredi 15 mars

19h : Nice-Toulouse sur beIN SPORTS 1



20h45 : Lille-Monaco sur Canal+ Sport

Samedi 16 mars

17h : Lyon-Montpellier sur Canal+



20h : Angers-Amiens sur beIN SPORTS MAX



20h : Caen-Saint-Etienne sur beIN SPORTS MAX



20h : Guingamp-Dijon sur beIN SPORTS MAX



20h : Nîmes-Strasbourg sur beIN SPORTS MAX

Les quatre rencontres diffusées à 20h sont également à suivre en multiplex sur beIN SPORTS 1.

Dimanche 17 mars

15h : Reims-Nantes sur beIN SPORTS 1



17h : Bordeaux-Rennes sur beIN SPORTS 1



21h : PSG-Marseille sur Canal+