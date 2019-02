Anthony Joshua compte «refaire le visage et le corps» de Jarrell Miller

Alors qu’il était jusqu’ici dans la retenue, Anthony Joshua n’a cette fois pas mâché ses mots lundi lors de la conférence de presse de son prochain combat face à Jarrell Miller, le 1er juin à New York.

Agacé par les invectives de Miller depuis quelques jours, le champion du monde poids lourd, détenteur des ceintures IBF, WBA et WBO, a attendu d’avoir en face de lui son prochain concurrent pour se lâcher.

«Je vais arracher son âme sur ce ring, a annoncé le Britannique lors de ce deuxième rendez-vous média près de l'aéroport d'Heathrow à Londres. Je vais lui refaire le visage et le corps le 1er juin. »

Premier combat aux Etats-Unis

L’Américain, surnommé «Big Baby» (24 combats, 23 victoires, dont 20 avant la limite et un nul) et qui va disputer le plus grand combat de sa carrière, l’avait qualifié d’«imposteur» et de «chochotte» à New York la semaine passée.

Pour rappel, le combat entre les deux hommes se déroulera au Madison Square Garden. Ce qui sera le premier combat sur le sol américain pour Anthony Joshua (22 victoires en autant de combats dont 21 par KO).