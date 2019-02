Challenge Swimming Heroes for UNICEF : un tour du monde à la nage pour aider les enfants d’Haïti

Le coup d’envoi du Challenge Swimming Heroes for Unicef a été donné dimanche 24 février à Courbevoie. L’objectif, nager un total de 40 000 km pour débloquer 15 000 euros pour les aider les enfants d’Haïti.

Le grand public est ainsi invité à venir mouiller le maillot dans n'importe quelle piscine de France pour apporter sa contribution à l'objectif des 40 000 km, soit un tour du monde à la nage, en 30 jours.

Chaque longueur de bassin parcourue – par tous les pratiquants novices ou confirmés – permettra de faire grimper la cagnotte en faveur de l’Unicef. Cela pour venir en aide aux enfants d’Haïti, pays bénéficiaire des fonds collectés pour y soutenir des programmes d’accès à l’eau potable.

Les personnalités au rendez-vous

«Le but est d’inciter le plus grand nombre à venir nager que ce soit en mer, en piscine et même dans sa propre piscine, a détaillé Charlotte Bonnet, ambassadrice de ce challenge. Puis ensuite d'enregistrer ses longueurs sur l’application Swimming Heroes (qu’il est possible de télécharger sur l’App store et Google Play).»

Le 1er km symbolique de ce Challenge, organisé par la FFN et Sport Heroes Group et parrainé par EDF, a été réalisé par plusieurs personnalités et sportifs, à l’occasion du Meeting olympique de natation de Courbevoie : Charlotte Bonnet, Jérémy Stravius, Camille Lacourt, Estelle Denis, Sidney Govou, Jacques Monclar, Richard Dacoury, Philippe Saint-André ou encore le boxeur Souleymane Cissokho.

Ce défi aquatique inédit se tiendra jusqu’au samedi 23 mars, date de la Nuit de l’Eau 2019. Et la remise officielle du chèque à UNICEF par EDF aura lieu le lendemain, à l’occasion du Meeting FFN Golden Tour de Marseille, en présence des nageurs parrains et marraines de l’opération.