Caen-PSG, 27e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Dans un choc des extrêmes, le PSG se déplace, ce samedi 2 mars, à Caen en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 17h sur Canal+ et beIN SPORTS 1.

Les deux équipes ont connu des fortunes diverses en Coupe de France avant de se retrouver à d’Ornano. Le club de la capitale n’a pas fait de détails face à Dijon (3-0) pour s’ouvrir les portes des demi-finales et espérer réaliser un quintuplé dans la compétition. Tout en maîtrise, les hommes de Thomas Tuchel ont confirmé leur excellente forme actuelle. Depuis leur défaite au début du mois à Lyon (2-1), ils ont enchainé sept succès consécutifs toute compétition confondue avec 18 buts inscrits pour un seul encaissé. «C’est important de continuer à gagner, c'est bon pour la confiance. C’est bien de montrer notre faim de victoire», s’est félicité l’entraîneur parisien.

Les absences de Neymar et d’Edinson Cavani, l’accumulation des matchs ou encore le manque de profondeur de banc auraient pu être préjudiciables, mais Thiago Silva et ses coéquipiers affichent un état d’esprit irréprochable. «On montre la même qualité quoi qu’il arrive, souligne Tuchel. Les joueurs aiment la compétition. Le groupe est très petit en ce moment, mais on ne manque pas de qualité.» Avec des joueurs comme Kylian Mbappé ou Angel Di Maria, c’est toujours plus simple pour un entraîneur. Si l’attaquant français est étincelant, que dire de l’Argentin ? Auteur d’un doublé contre les Dijonnais et de sa meilleure saison à Paris, l’ancien Madrilène est impliqué dans dix buts (6 réalisations, 4 passes décisives) lors de ses 9 dernières rencontres.

A la lutte pour son maintien, Caen a de quoi s’inquiéter. D’autant que le club normand, qui occupe la place de barragiste avec seulement deux points d’avance sur la lanterne rouge Guingamp, n’a remporté que deux de ses dix derniers matchs et vient d’être éliminé par Lyon en quarts de finale de la Coupe de France (3-1). «On va désormais se concentrer sur la Ligue 1, a lancé l’entraîneur Fabien Mercadal. Contre Paris, il va falloir qu’on parvienne à monter notre niveau de plusieurs crans.» Ce que les Caennais avaient réussi à faire en toute fin de saison ces deux dernières années pour prendre un point et assurer leur maintien. Mais à l’époque, les Parisiens ne jouaient plus rien alors que cette fois ils préparent la venue de Manchester United 8e de finale retour de la Ligue des champions…