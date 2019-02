France-Uruguay féminines, match amical, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Equipe de France féminine de football affronte l'Uruguay ce lundi 4 mars, au stade de la Vallée du Cher, à Tours (Indre-et-Loire). Une rencontre à suivre en direct sur W9, à partir de 21h.

Pour ce match amical, la sélectionneure Corinne Diacre disposera, sauf blessure, des mêmes joueuses que contre l'Allemagne, le 28 février. Elle sera ainsi privée de son attaquante Eugénie Le Sommer et de sa défenseure Griedge Mbock Bathy, mais pourra compter sur un groupe mêlant cadres (Amandine Henry, Gaetane Thiney...) et jeunes prometteuses (Delphine Cascarino, Marie-Antoinette Katoto...).

En face, l'adversaire ne devrait pas poser trop de problèmes. Située au 74e rang au classement Fifa, la Céleste n'a jamais participé à une Coupe du monde. Et même au niveau continental, elle peine à exister. Lors de la dernière Copa America, elle a ainsi terminé huitième, totalisant un nul et trois défaites en quatre rencontres (deux buts marqués et onze encaissés).

Dans leur histoire, les deux nations ne se sont rencontrées qu'une seule fois. C'était il y a plus de sept ans, au stade René-Serge Najaboth de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), et la France l'avait largement emporté (8-0).

Cette opposition contre l'Uruguay entre dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde, qui se déroule en France du 7 juin au 7 juillet prochains. D'ici au coup d'envoi de la compétition, prévu contre la Corée du Sud au Parc des Princes, les Bleues disputeront encore quatre matchs : contre le Japon le 4 avril, le Danemark le 8 avril, la Thaïlande le 25 mai, et la Chine le 31 mai.