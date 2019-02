Les records de la Coupe du monde de rugby

Vendredi 20 septembre débutera la neuvième Coupe du monde de rugby, au Japon. Vingt équipes et leurs joueurs se disputeront le trophée Webb Ellis et tenteront de se faire une place dans l’histoire de la compétition. Voici les records du Mondial.

records collectifs

Plus grand nombre de titres : 3, Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande est le pays ayant été champion du monde le plus de fois, avec trois titres. Suivent l’Australie et l’Afrique du Sud (deux titres), puis l’Angleterre (un titre).

Plus grand taux de victoires : 88 %, Nouvelle-Zélande.

Les Néo-zélandais affichent la plus haute proportion de victoire sur l’ensemble des Coupes du monde, avec 88% de succès (44 sur 50 rencontres disputées). La France est cinquième, avec 68,7% de matchs victorieux (31 sur 48).

Plus grand nombre d’essais marqués : 311 , Nouvelle-Zélande.

Les All Blacks détiennent le record d’essais marqués sur l’ensemble des éditions, avec 311. Loin derrière, suivent l’Australie (209), puis la France (171).

Grasping at thin air. @J_Rokocoko in 2003 pic.twitter.com/Tow7sv5vDC — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 17 décembre 2018

Plus grand nombre de points marqués : 2302, Nouvelle-Zélande.

Logiquement, la Nouvelle-Zélande est la sélection ayant inscrit le plus de points en Coupe du monde, avec 2302 points. La France est troisième, avec 1487 points.

Plus grand écart de points sur un match : 142, lors d’Australie – Namibie.

Durant l’édition 2003, les Australiens n’avaient fait qu’une bouchée des Namibiens, en les balayant 142 – 0. Ce match a également vu le plus grand nombre d’essais inscrits par une équipe sur un match, avec 22 réalisations australiennes.

Octobre 2003 - Coupe du monde (1er tour) - Adelaïde - Australie / Namibie (142-0)



Avec ce score, les #Wallabies battent le record établi par les Blacks en 1995@rugbyworldcup pic.twitter.com/o8JpYMJ3FZ — This is not soccer (@thisisN0Tsoccer) 4 novembre 2018

Plus grand nombre de points inscrits sur un match : 145, lors de Nouvelle-Zélande – Japon.

Si les All Blacks ne détiennent pas le record du plus grand écart en Coupe du monde, ils ont celui du plus grand nombre de points inscrits lors d’une rencontre, grâce à leur prolifique victoire face au Japon, 145-17, en 1995.

record individuels

Plus grand nombre de matchs disputés : 22, Jason Leonard.

Le pilier anglais a disputé 22 matchs de Coupe du monde, en quatre participations.

An England Rugby legend...





Happy birthday Jason Leonard, 50 today pic.twitter.com/ezE7X65Keu — England Rugby (@EnglandRugby) 14 août 2018

Plus grand nombre de points marqués : 277, Jonny Wilkinson.

L’ouvreur anglais a participé à quatre Coupes du monde et a inscrit 277 points lors de ses différentes campagnes (un essai, 58 pénalités, 28 transformations, 14 drops). Le premier français, Fréderic Michalak, est huitième, avec 136 points en trois compétitions.

This picture still gives us goosebumps.





Happy birthday to World Cup winner Jonny Wilkinson! pic.twitter.com/ai83EdQdCr — BBC Rugby Union (@bbcrugbyunion) 25 mai 2018

Plus grand nombre d’essais marqués : 15, Jonah Lomu et Bryan Habana.

Deux stars du rugby, deux finisseurs hors pair, chacun dans leur profil. La puissance du Néo-zélandais Jonah Lomu et la rapidité du Sud-africain Bryan Habana leur ont permis d’inscrire chacun quinze essais (en deux compétitions pour Lomu, en trois pour Habana). Côté Français, c’est Vincent Clerc qui est le meilleur marqueur d’essai en Coupe du monde, avec onze réalisations en deux éditions.

Plus grand nombre d’essais marqués sur une édition : 8, Jonah Lomu, Bryan Habana et Julian Savea.

Les deux ailiers Jonah Lomu et Bryan Habana, qui se partagent déjà le record du nombre d’essais marqués sur l’ensemble des éditions, ont vu en 2015 le Néo-zélandais Julian Savea les rejoindre au rang des meilleurs marqueurs d’essais sur une édition. Il a franchi la ligne à huit reprises, comme Lomu en 1999 et Habana en 2007. A noter que les Français Jean-Baptiste Lafond et Vincent Clerc en avaient inscrit six, respectivement en 1991 et 2011.

Happy retirement to rugby star @BryanHabana. What a career!



Most tries scored in Rugby Union World Cup tournaments (shared w/ Jonah Lomu)



Most tries in a Rugby Union World Cup tournament (shared w/ Jonah Lomu & Julian Savea) pic.twitter.com/2zqvEk2eDu — GuinnessWorldRecords (@GWR) 25 avril 2018

Plus grand nombre de points marqués sur une édition : 126, Grant Fox.

L’ouvreur mythique de la Nouvelle-Zélande Grant Fox a profité de la première édition de la Coupe du monde de rugby et de la victoire des All Blacks pour marquer 126 points lors de la compétition. Un record qu’aucun joueur n’est parvenu à battre depuis. Le Français le plus proche, Thierry Lacroix, en avait inscrit 112 en 1995.

#Rugby Grant Fox fue un recordado apertura de los @AllBlacks y en la final del #Mundial 1987 ante #Francia tuvo una actuación destacada | Toda la info de la #RWC la podés encontrar en un solo lugar: @MundialdeRugby1 https://t.co/BjDWJOHunR pic.twitter.com/YZ8PsyCsSg — A Pleno Rugby (@aplenorugby) 31 juillet 2018

Plus grand nombre d’essais marqués sur un match : 6, Marc Ellis.

L’ailier néo-zélandais s’est distingué lors de la très large victoire des siens face au Japon (145-17), en 1995, pour inscrire six essais au cours du match.

Plus grand nombre de points marqués sur un match : 45, Simon Culhane.

Demi d’ouverture néo-zélandais souvent dans l’ombre d’Andrew Mehrtens, il a profité d’une de ses rares titularisations pour établir le record de points dans un match, avec 45 unités face au Japon, en 1995 (un essai, vingt transformations).