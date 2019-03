Marseille-Saint-Etienne, 27e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'OM affronte Saint-Etienne, dimanche 3 mars, lors de la 27e journée de Ligue 1. Un choc à suivre en direct sur Canal+ à partir de 21h.

Les Phocéens jouent pratiquement leur saison sur les deux prochains matchs. Un temps écarté de la course au podium début février, les hommes de Rudi Garcia ont su se reprendre au bon moment en effectuant une petite série d'invincibilité (3 victoires, 1 nul) qui leur a permis de remonter à la cinquième à deux points de leurs adversaires du jour.

Khazri a crucifié l'OM à l'aller

Les coéquipiers de Mario Balotelli, arrivé cet hiver sur la Canebière, n'ont donc plus de droit à l'erreur s'ils veulent toujours rêver du podium. Actuellement à cinq points de la 3e place détenue par Lyon, les Marseillais doivent négocier parfaitement les deux réceptions à venir (contre Saint-Etienne et Nice la semaine suivante) pour mettre un peu plus la pression sur les Lyonnais.

Evidemment la tâche ne sera pas aisée face à des Verts très séduisants et qui réalisent une saison pleine. A l'aller, les hommes de Jean-Louis Gasset avaient crucifié l'OM dans leur chaudron. Après l'ouverture du score de Kevin Strootman, les Stéphanois ont inversé la tendance grâce à un doublé de Wahbi Khazri, sur penalty et avec une magnifique frappe en lucarne.