Lyon ouvrira la 28e journée de Ligue 1, programmée le samedi 9 et le dimanche 10 mars, avec un déplacement à Strasbourg. Monaco recevra Bordeaux, Lille se rendra à Saint-Etienne ou encore Marseille accueillera à Nice en match de clôture, alors que le déplacement du PSG à Nantes a été reporté à une date ultérieure. L’ensemble des rencontres est à suivre en direct et en intégralité sur Canal+ et beIN SPORTS.

Samedi 9 mars

17h : Strasbourg-Lyon sur Canal+



20h : Amiens-Nîmes sur beIN SPORTS MAX



20h : Dijon-Reims sur beIN SPORTS MAX



20h : Monaco-Bordeaux sur beIN SPORTS MAX



20h : Montpellier-Angers sur beIN SPORTS MAX



20h : Toulouse-Guingamp sur beIN SPORTS MAX

Les cinq rencontres diffusées à 20h sont également à suivre en multiplex sur beIN SPORTS 1.

Dimanche 10 mars

15h : Saint-Etienne-Lille sur beIN SPORTS 1



17h : Rennes-Caen sur beIN SPORTS 1



21h : Marseille-Nice sur Canal+

A déterminer

Nantes-PSG reporté à une date ultérieure