L’équipe de France fait sa rentrée, le vendredi 22 mars, en Moldavie pour son premier match des éliminatoires de l’Euro 2020. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur TF1.

Après une année 2018 particulièrement riche en émotions, avec ce deuxième titre de champion du monde décroché en Russie, Didier Deschamps et les Bleus entament une nouvelle aventure avec les qualifications pour le prochain Championnat d’Europe. Alors qu’elle commencera face à une sélection moldave que les Tricolores n’ont encore jamais dans leur histoire, ils ont hérité d’un tirage plutôt clément avec également l’Islande, la Turquie, Andorre et l’Albanie.

Si la France n’a jamais perdu en compétition contre ses nations, le sélectionneur préfère se montrer prudent et se méfie de certaines de ces sélections. «Il y a des équipes que l’on connait bien parce que l’on a l’habitude de les rencontrer, que ce soit l’Islande ou l’Albanie. (…) Je me souviens du dernier déplacement en Albanie, ça n’avait pas été simple», s’est rappelé Deschamps, qui a toujours en mémoire la défaite en match amical en juin 2015 (1-0).

Il craint également le déplacement en Turquie. «C’est toujours très chaud comme ambiance», a-t-il également indiqué. Mais il ne perd pas de vue l’objectif des champions du monde en titre de décrocher leur billet pour l’Euro. «Aujourd’hui, tous les matchs sont difficiles, la qualification est un long parcours, a confié Didier Deschamps. Il n'y a pas de petits matchs et il faudra tous les jouer avec le sérieux et la concentration nécessaires pour atteindre notre objectif.» Et ça commence donc en Moldavie.