Vidéo : Zlatan Ibrahimovic déjà décisif en ouverture de la saison de MLS

Zlatan Ibrahimovic n’a rien perdu de ses bonnes habitudes. A 37 ans, l’attaquant suédois a endossé le costume de sauveur pour offrir la victoire au Los Angeles Galaxy et renverser Chicago en ouverture de la saison de Major League Soccer (2-1).

Alors que les deux équipes étaient à égalité à dix minutes du coup de sifflet final, l’ancien Parisien a surgi au milieu de trois défenseurs adverses pour placer une tête victorieuse après une lourde frappe de son coéquipier Chris Pontius repoussée par la barre transversale de Chicago. «On s’est bien battus, on y a toujours cru, s’est réjoui «Ibra» à l’issue de la rencontre. On n’est pas encore à 100%, mais c’est normal, c’est le début de la saison. Le plus important était de commencer la saison avec une victoire à domicile.»

La franchise californienne et son capitaine ont dû s’employer pour décrocher leurs trois premiers points. Coupable d’un mauvais renvoi, l’Uruguayen Diego Polenta a permis à C.J. Sapong d’ouvrir le score en début de seconde période (49e). Daniel Steres, lui aussi d’une tête à bout portant, a ramené les deux formations à égalité (68e) avant que Zlatan Ibrahimovic ne sorte de sa boîte, justifiant son salaire annuel de sept millions de dollars qui fait de lui le joueur le mieux payé de MLS.

La mauvaise nouvelle de la soirée est venue de la blessure de Romain Alessandrini. Touché à la cuisse, l’ancien marseillais a été contraint de quitter ses partenaires au bout de seulement vingt minutes de jeu. Si son indisponibilité n’est pas encore connue, le Français est incertain pour le déplacement, le week-end prochain, à Dallas.