6 Nations : quels choix pour Jacques Brunel pour Irlande-France ?

Pour aller chercher une deuxième victoire dans le Tournoi des Six Nations 2019, samedi en Irlande, Jacques Brunel pourrait faire le choix, mardi à 9h, d’aligner le même XV de France que face à l’Ecosse. A moins qu'il ne décide d'effectuer quelques changements.

Face à des Ecossais - certes diminués -, il y a dix jours, les Tricolores avaient rendu une belle copie (27-10) pour enfin relever la tête après deux défaites contre le pays de Galles (19-24) et l’Angleterre (44-8). Reste que le XV de Trèfle, tenant du titre, n’a rien à avoir avec celui du Chardon.

Et pour sortir vainqueur de ce qui s'apparente à l'enfer de Dublin, et ainsi décrocher une première victoire à l’extérieur sous l’ère Brunel, il faudra se montrer parfait. Du début à la fin. Et donc d'éviter le moindre temps faible pour ne pas se faire surprendre.

Lambey et Alldritt titulaires ?

En ce sens, s’il apparaît comme un cadre du manager tricolore (11 fois titulaires sur 14 matchs possibles) depuis un peu plus d'un an, Sébastien Vahaamahina, en difficulté lors des dernières sorties, pourrait être remplacé. Félix Lambey tiendrait la corde.

Grégory Alldritt, auteur de deux essais contre l’Ecosse mais toujours remplaçant, pourrait lui aussi être titularisé. Tout comme Wesley Fofana, de retour à son meilleur niveau. Reste à savoir ce que le sélectionneur fera.