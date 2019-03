Real Madrid-Ajax Amsterdam, 8e de finale retour de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Vainqueur à l’aller (1-2), le Real Madrid reçoit l’Ajax Amsterdam, ce mardi 5 mars, en 8es de finale retour de la Ligue des champions. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur RMC Sport 1.

La Ligue des champions comme dernier espoir. Comme ses trois dernières saisons. Eliminé de la Coupe du Roi par Barcelone et distancé en Liga par ce même Barça (12 points de retard) en moins d’une semaine, le Real Madrid de Santiago Solari n’a plus que la coupe d’Europe pour décrocher un titre et ainsi éviter le désastre. «En une semaine, on a perdu gros, a regretté le gardien Thibaut Courtois. Pour gagner un titre cette saison, le plus probable c’est la Ligue des champions.»

Mais la route est encore longue, très longue, jusqu’à un quatrième sacre consécutif pour le club madrilène en proie au doute. Et même s’il est en ballotage favorable grâce à son succès à l’aller aux Pays-Bas (1-2), il n’aborde pas dans les meilleures conditions et sans son capitaine Sergio Ramos (suspendu) la venue des Néerlandais à Santiago Bernabeu, où Karim Benzema et ses coéquipiers restent sur trois défaites consécutives, une triste première depuis 2004, dont les deux clasicos d’affilée perdus dans leur antre.

Les raisons sont nombreuses pour expliquer ces maux actuels entre le non remplacement de Cristiano Ronaldo, parti cet été à la Juventus Turin, la défaillance de certains cadres, à l’image de Marcelo, Gareth Bale, Toni Kroos ou encore Casemiro, et le manque d’efficacité en attaque, où Vinicius s’est fait remarquer par son absence de réalisme. Les 180 minutes de mutisme face aux rivaux catalans en dépit de nombreuses occasions sont la parfaite illustration de cette défaillance dans la finition. «C’est la loi des série. Parfois tous les ballons vont au fond et sur ces deux matchs, rien n’est allé au fond», a déploré Solari, qui va rapidement devoir trouver les solutions. S’il veut marcher sur les pas de son prédécesseur Zinedine Zidane…