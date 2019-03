Quand les joueurs de Strasbourg et Lens se font coacher pour des paris hippiques

L’univers du ballon rond et des courses hippiques réunis. A l’occasion du lancement du nouveau Quinté+, les joueurs de Strasbourg et de Lens vont aller à la rencontre des parieurs pour une session de coaching.

Après un premier rendez-vous avec les rugbymen du Stade Toulousain, c’est au tour des footballeurs de s’y coller. Les joueurs du RC Strasbourg Alsace et du RC Lens vont être initiés, respectivement mercredi et jeudi aux paris hippiques.

Plusieurs places à gagner

Répartis deux par deux dans chacun des points de vente labellisés «Bars du Racing», les Strasbourgeois Lionel Carole, Nuno Da Costa, Samuel Grandsir, Jérémy Grimm, Sanjin Prcic et Stefan Mitrovic seront coachés par les parieurs PMU présents dans les points de vente et leur titulaire. Ainsi, ils définiront ensemble la meilleure combinaison possible en prenant en compte les principales caractéristiques de la course : chevaux au départ, hippodrome, météo. Le même principe aura lieu jeudi du côté de Lens avec des joueurs de l’effectif dans des bars « Sang & Or ».

Évidemment, des récompenses sont à gagner pour le point de vente qui obtiendra le meilleur résultat. A Strasbourg, quinze places pour assister à la rencontre de Ligue 1 comptant pour la 28e journée (Strasbourg – Lyon, samedi 9 mars à 17h) sont à gagner. Du côté de Lens, 30 places sont à remporter pour assister au choc Lens - Le Havre le week-end du 29 mars. A noter que si le Quinté+ est dans l’ordre ou dans le désordre, le nombre de places gagnées sera multiplié par deux.

Les « Bars du Racing »

LE LONCHAMP, 7 rue Sengenwald, 67000, STRASBOURG

LE SULKY, 36 rue du Jeu des enfants, 67000, STRASBOURG

AU CERF, 9 rue de Haguenau, 67000, STRASBOURG

Les Bars « Sang & Or »

LE RAMI, 320 route de Lille, 62300, LENS

LE BRAZZA, 853 rue Pierre Brossolet, 62110, HENIN BEAUMONT

CAFE DE LA MAIRIE, 33 rue des fusillés, 62440, HARNES

LE DEAUVILLE, 102 Rue Raoul Briquet, 62217, ACHICOURT