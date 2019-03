Ligue des champions : Battu par Manchester United (1-3), le PSG est éliminé en 8es de finale de la Ligue des champions

L’histoire se répète. Presque inévitablement. Pour la troisième saison consécutive, le PSG, vainqueur à l’aller (0-2), a été piteusement éliminé, ce mercredi, en 8es de finale de la Ligue des champions après sa défaite contre Manchester United (1-3). Un nouveau terrible camouflet pour le club de la capitale, qui risque de laisser beaucoup de traces.

Deux ans après la «remontada» vécue à Barcelone (6-1), les Parisiens semblaient à l’abri de revivre une telle convenue. Mais les leçons du passé n’ont pas été retenues pour éviter de redevenir la risée de l’Europe. Comme aucune équipe n’avait jamais été éliminée après une victoire 4-0 à domicile à l’aller, aucun club n’avait été sorti après s’être imposé à l’extérieur 0-2. Mais Paris a réussi cette performance impardonnable, rappelant qu'il était un club à part. Souvent capable du pire.

Au coup d’envoi, personne n’imaginait le scénario du Camp Nou se répéter au Parc des Princes. Même les Red Devils, qui alignaient une équipe bis avec une dizaine de joueurs absents, et notamment leur meilleur joueur Paul Pogba (suspendu), avaient du mal à s’imaginer à renverser la situation. Pourtant l'impensable est arrivé. Encore une fois.

Mais le champion de France, si séduisant et performant trois semaines plus tôt en Angleterre, ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Il s’est sabordé tout seul, remettant en lumière sa fragilité mentale dans les grands rendez-vous, avec deux erreurs fatales. La première est venue de Thilo Kehrer après moins de deux minutes de jeu avec en passe en retrait mal ajusté, qui a profité à Romelu Lukaku. C’est ensuite Gianluigi Buffon, coupable d’une grossière faute de mains qui a permis à l’attaquant belge de redonner l’avantage à la formation anglaise (30e).

A ce moment-là, les hommes de Thomas Tuchel étaient toujours qualifiés grâce Juan Bernat, qui avait égalisé dix minutes seulement après l’ouverture du score. Mais ils ont donné le bâton pour se faire battre et n’étaient pas à l’abri d’une nouvelle soirée cauchemardesque, alors qu’ils dominaient largement les débats sans parvenir à se montrer dangereux. A l’image de Kylian Mbappé très discret malgré sa passe décisive et qui s’est surtout fait remarquer pour avoir oublié le ballon ou glissé au moment de s’en aller défier David De Gea.

Et au fil des minutes, l’atmosphère est devenue de plus en plus pesante avant que les vieux démons ne ressurgissent à l’entame des arrêts de jeu avec une main litigieuse de Presnel Kimpembe dans la surface de réparation. Après avoir fait l’appel à la VAR, l’arbitre a indiqué le point de penalty. Un penalty qui risque d'alimenter les débats mais transformé sans trembler par Marcus Rashford.