Ligue des champions : la composition du PSG pour le 8e de finale retour contre Manchester United

On prend les mêmes et on recommence. Thomas Tuchel a décidé de reconduire, ce mercredi, 8e de finale retour de la Ligue des champions, le même onze de départ vainqueur à l’aller sur la pelouse de Manchester United (0-2).

Gianluigi Buffon, qui avait disputé les quatre derniers matchs européens depuis son retour de suspension, gardera bien la cage parisienne. Le portier italien a été préféré à Alphonse Aerola.

La formation parisienne devrait s'articuler en 4-4-2 avec une défense composée de Thilo Kehrer à droite, Juan Bernat à gauche, ainsi que de Thiago Silva et Presnel Kimpembe, qui formeront la charnière centrale. Au milieu de terrain, Dani Alves et Angel Di Maria évolueront sur les côtés aux côtés de Marquinhos, Marco Verratti, alors que Julian Draxler et l’insaisissable Kylian Mbappé constitueront le duo d’attaque. A noter la présence d'Edinson Cavani sur le banc.

Au coup d’envoi de la rencontre, quatre joueurs parisiens seront sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune. Thilo Kehrer, Juan Bernat, Marco Verratti, et Julian Draxler, qui ont déjà reçu deux avertissements depuis le début de la compétition, sont susceptibles de manquer un éventuel quart de finale aller s’ils écopent d’un carton jaune.