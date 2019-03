Zinedine Zidane de retour sur le banc du Real Madrid ?

Un peu plus de neuf mois après son départ, Zinedine Zidane va-t-il faire son retour sur le banc du Real Madrid ? Ce serait en tout cas le souhait de Florentino Perez, qui n’a pas tardé à s’activer pour entamer la reconstruction de la Maison Blanche après l’élimination dès les 8es de finale de la Ligue des champions contre l’Ajax Amsterdam (1-2, 1-4).

La confidence vient de Ramon Calderon, ancien bras droit du président madrilène. Au lendemain de l’humiliation à Santiago Bernabeu, Perez aurait décroché son téléphone pour joindre l’ancien n°10 des Bleus et le convaincre de revenir. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, «Zizou» ne serait pas réfractaire à cette idée. Mais pas dans l’immédiat.

«Je sais que, ce (mercredi) matin, le président a appelé Zidane pour lui demander de revenir. Il a dit non pour l’instant, mais a laissé la porte ouverte à un possible retour en juin», a assuré, ce mercredi, Calderon à la BBC. Plusieurs médias ibériques ont aussi relayé cette information. Des révélations des plus surprenantes, alors que Zidane avait de lui-même décidé de quitter le club après avoir décroché une 3e Ligue des champions consécutive.

Toujours est-il que les jours de Santiago Solari, nommé fin octobre à la place de Julen Lopetegui, sont comptés à la tête des Merengue, qui ont tout perdu en une semaine après avoir également été éliminés de la Coupe du Roi et écartés de la course au titre en Liga par le FC Barcelone. Une nouvelle contre-performance, ce week-end, à Valladolid pourrait même sceller son sort.

Pour le remplacer, outre Zinedine Zidane, José Mourinho figure aussi dans la short-list de Florentino Perez. «Revenir dans un club où je suis déjà allé ? Si je pense que c'est le bon club, avec une bonne structure et les bonnes ambitions, je n'aurais aucun problème. (…) Pour l'instant, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois, c’était avec Chelsea, pas avec le Real Madrid», a confié «The Special One», remercié en décembre par Manchester United. Les noms de Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino ou encore Massimiliano Allegri circulent aussi dans la capitale espagnole. La révélation madrilène ne fait que commencer.