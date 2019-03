Tony Yoka face au Canadien Simon Kean qui l'avait battu aux JO 2012 ?

A la recherche d’un adversaire pour cet été, Tony Yoka en a peut-être enfin trouvé un. Le Français a reçu une demande sur les réseaux sociaux d’un de ses anciens tombeurs, Simon Kean.

«Celui qui m’a battu aux JO 2012 veut apparemment me donner ma revanche chez les pros», a ainsi posté Tony Yoka sur Twitter faisant ainsi référence à un message du Canadien sur Instagram quelques heures auparavant.

Celui qui m’a battu au JO 2012 veut apparement me donner ma revanche chez les pros. https://t.co/jPc2roMjO5 — Tony YOKA (@TonyYoka) 6 mars 2019

Une revanche chez les pros ?

«Ma chouchounne (sic). Je t’ai défoncé la gueule aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et ça va me faire plaisir de te la défoncer à nouveau chez les pros, même si tu as gagné la médaille d'or à Rio en 2016. Tes performances ne m'ont vraiment pas impressionné ! J'ai un grand gaillard à battre le 16 mars, je règle son compte, je focus sur lui en premier et tu seras le next sur ma liste !», a posté Simon Kean (30 ans), qui avait battu le Français en huitièmes de finale des Jeux Olympiques de Londres en 2012.

Reste désormais à savoir si Tony Yoka, qui fera son retour sur les rings en juillet après avoir purgé une suspension d'un an pour trois manquements aux obligations de localisation dans le cadre de la lutte anti-dopage, acceptera et s’il sera possible d’organiser ce combat pour une revanche chez les professionnels.

A noter que Simon Kean (15 victoires, 14 K.O. pour une défaite) combattra le 16 mars prochain à Montréal, face à l’Argentin Rogelio Omar Rossi.