Kylian Mbappé «continue de croire au projet» du PSG et promet de rester

L’onde de choc provoquée par l’élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des champions par Manchester United peine à s’atténuer. Supporters et joueurs sont toujours sous le coup de cette humiliation. A l’image de Kylian Mbappé apparu abattu, ce dimanche, dans Téléfoot, où il a réaffirmé son attachement au club de la capitale dans cette période tumultueuse.

«Je suis abasourdi. Il n’y a pas de mots. On avait beaucoup travaillé pour arriver à ce moment et on se fait éliminer. On est déçus. On va essayer de relever la tête pour bien finir la saison», a confié, dans cet entretien réalisé au lendemain de ce coup de massue, l’attaquant français, qui est passé à côté de son match malgré sa passe décisive pour l’égalisation de Juan Bernat.

Mais il va falloir du temps au n°7 parisien et ses coéquipiers pour se remettre de ce fiasco et reprendre le cours de leur saison, alors que le PSG compte près de 20 points d’avance en championnat et est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. «Je n’arrive pas trop à me projeter car la Ligue des champions était notre objectif. C’est pour cette compétition qu’on travaillait tous les jours et que les supporters nous soutenaient. (…) On a gâché la fête», a-t-il déploré.

S’il est toujours marqué, cette déroute ne l’empêche pas d’imaginer des jours meilleurs au sein du club de la capitale. «C’est compliqué surtout après ce qu’il vient de se passer. Je pense qu’il y a beaucoup de personnes qui doutent et qui vont douter à l’avenir. Mais je continue de croire en ce projet. Je suis sûr qu’on va réussir à faire quelque chose de bien dans ce club. (…) Tous ensemble, en se remettant en question et en se posant les bonnes questions, on peut arriver à faire quelque chose de bien à l’avenir», a-t-il assuré. Avant d’ajouter : «On va continuer à travailler. Il nous reste plus que ça. Si on a été éliminés, c’est parce qu’il nous manquait des choses et qu’on n’a pas été à la hauteur. Il faut finir la saison de la meilleure des façons et préparer l’année prochaine.»

Des propos qui laissent à penser qu’il portera toujours le maillot du PSG la saison prochaine. Alors que cette élimination risque d’avoir de nombreuses répercussions notamment sur l’effectif, il s’est d’ailleurs voulu très clair sur son avenir. «Je serai là, c’est sûr, a martelé l’ancien monégasque. Même avant c’était déjà acté, mais avec tous les problèmes que vont engendrer cette élimination, ça ne sert à rien que ma situation personnelle vienne en rajouter. C’est clair et précis.»