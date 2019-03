Ligue 1 : Marseille s'impose contre Nice (1-0)

Les Marseillais se sont imposés contre Nice (1-0), grâce un but de Mario Balotelli. L'ex-Niçois permet à son équipe de revenir à trois points de Lyon et de la troisième place de la Ligue 1.

L'Italien, muet avec Nice, a donc inscrit maintenant cinq buts en sept matches avec l'OM. Le colosse devient même «le 1er joueur de Marseille à marquer lors de ses quatre premiers matches à domicile en Ligue 1 sur les 45 dernières saisons», écrit le statisticien Opta sur Twitter.

L'Italien a célébré son but en s'asseyant sur la pelouse pour un «pierre-feuille-ciseaux» avec Florian Thauvin.

«Ça a été plutôt compliqué, mais pour Marseille aussi. C'est un peu à l'image du match aller, dans l'ensemble on ne peut pas dire que Marseille a été meilleur, mais à l'arrivée on perd, a de son côté commenté Patrick Vieira, entraîneur de Nice. C'est à l'image de notre saison, on a du mal à se créer des occasions, mais dans l'ensemble on n'a pas été trop en danger.»

«On a manqué un peu d'expérience sur le but, Patrick (Burner) est au duel avec Mario (Balotelli), qui avec l'expérience finit bien l'occasion, alors qu'il a été inexistant. Ca ne change rien, à l'arrivée le match est perdu, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre qui marque. Les joueurs ont très bien défendu, il n'a pas eu de ballons. Huitièmes (à égalité de points avec Rennes, ndlr), on est peut-être à notre place, l'avenir nous le dira», a-t-il poursuivi.