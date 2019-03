«Shapes by Pierre Vaultier» : le snowboardeur français fait le show

Brillant en compétition, Pierre Vaultier s'est lancé un nouveau défi de taille. Le double champion olympique de snowboard a dévoilé une vidéo intitulée «Shapes by Pierre Vaultier», dans laquelle il évolue sur un décor de 250 m.

Sur les pistes de Serre-Chevalier, Pierre Vaultier enchaîne les figures, mêlant vitesse et précision.

Des modules géants de neige haut de 6 mètres ont été installés pour permettre au champion de réaliser cette vidéo qui lui a demandé «une énergie phénoménale».

«Je me suis lancé plus de 100 fois [...] Mais malgré les difficultés et les chutes, c'est l'un des projets les plus excitants de toute ma vie. Un rêve que j'exauce enfin...», a-t-il confié.