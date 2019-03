Bale, Modric, Hazard, Mbappé, Neymar… quels joueurs pour le futur Real Madrid de Zinedine Zidane ?

De retour au poste d'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane va devoir reconstruire une équipe compétitive dès cet été afin de retrouver les sommets.

Si son premier passage fut parfait avec trois Ligues des champions consécutives remportées avec un effectif qui était déjà en place à son arrivée, le technicien français va devoir faire face à un énorme défi, et devra s'entourer des meilleurs joueurs pour reconquérir des titres. C'est en effet sur le terrain du recrutement qu'il est attendu.

Si lors des trois mois qu'ils reste cette saison Zinedine Zidane va chercher à terminer à la meilleure place possible en Liga - à moins d'un cataclysme le titre ne devrait en effet pas échapper au Barça -, il va surtout commencer à préparer la saison prochaine. Il a d'ailleurs dû en parler avec le président Florentino Pérez pour être certain d'avoir les garanties nécessaires pour effectuer le mercato de son choix. On se souvient qu'en 2018, il souhaitait notamment se débarrasser de Gareth Bale pour recruter Eden Hazard, mais son président avait indiqué qu'il ne pouvait pas faire de dépenses.

Les joueurs convoités

Eden Hazard (28 ans/Chelsea). C'est un secret de Polichinelle, le meneur de jeu belge est LA priorité de Zinedine Zidane depuis des années. L'ancien Lillois, qui évolue à Chelsea depuis 2012 (sous contrat jusqu'en 2020) veut lui aussi rejoindre le Real Madrid. Et encore plus avec le technicien français en tant que coach. Le transfert pourrait enfin avoir lieu cet été. Reste que Chelsea n'a pas le droit de recruter, ce qui pourrait être un frein.

Kylian Mbappé (19 ans/PSG). Avant de rejoindre le PSG en provenance de Monaco, la nouvelle pépite avait le Real Madrid dans le viseur. Kylian Mbappé rêve un jour d'y évoluer, comme tous les grands joueurs. Mais l'attaquant de 19 ans a confié qu'il voulait rester à Paris malgré l'échec en Ligue des champions cette saison. Alors peut-être l'année prochaine, en 2020 ?

Neymar (27 ans/PSG). Reviendra-t-il en Espagne ? Arrivé au PSG en 2017 en provenance du FC Barcelone pour prendre une nouvelle dimension, le Brésilien n'est malheureusement pas encore parvenu à justifier son transfert hors normes. La Ligue des champions lui échappe encore. Préférera-t-il rejoindre le Real Madrid pour être la figure de proue des nouveaux Galactiques ? Pas certain en tout cas que Paris le laisse partir de suite.

Harry Kane (25 ans/Tottenham). Cristiano Ronaldo n'est plus au club, Karim Benzema n'est pas forcément le buteur du club, le Real Madrid va devoir se trouver un vrai n°9 à la pointe de son attaque. Et Harry Kane présente un profil parfait. L'attaquant anglais, spectaculaire avec Tottenham, est dans les petits papiers de Zidane.

Paulo Dybala (25 ans/Juventus Turin). Il était lui aussi sur les tablettes de Zinedine Zidane lors de son premier passage sur le banc merengue. Appelé à être le nouveau taulier argentin à la retraite de Lionel Messi, Paulo Dybala est considéré comme l'un des plus doués de sa génération. Le Real Madrid devrait passer à l'attaque pour l'attirer dès cet été.

Eder Militao (20 ans/Porto). Il n'y a pas qu'en attaque que le Real Madrid devra recruter, le secteur défensif va lui aussi bouger. Si Raphaël Varane et Sergio Ramos devraient conserver leurs places de titulaires, Zinedine Zidane va penser à leur trouver des remplaçants. Le jeune espoir portugais Eder Militao serait sur la liste.

Achraf Hakimi (20 ans/Borussia Dortmund prêt). Il pourrait rapidement rentrer à la maison. Prêté deux saisons au Borussia Dortmund, le jeune latéral formé au Real Madrid avait éclos grâce au Français. Titulaire côté droit, il avait même mis sur le banc Dani Carvajal. Alors que le club allemand possède une option d'achat, le club madrilène pourrait rapatrier le Marocain cet été.

Ngolo Kanté (27 ans/Chelsea). Et s'il était la surprise dans le recrutement de Zizou ? Le champion du monde Ngolo Kanté pourrait quitter Chelsea cet été pour prendre place dans l'effectif du Real Madrid. Dans un rôle de sentinelle discrète, il serait parfait dans le club espagnol. Un peu comme, à l'époque, un certain Claude Makélélé. Mais comme son coéquipier Eden Hazard, le problème reste que Chelsea est interdit de recrutement. Le club londonien ne sera sûrement pas vendeur.

les joueurs qui pourraient partir

Gareth Bale (29 ans). Il sera sûrement le premier placé sur la liste des transferts. Gareth Bale n'entre pas dans les plans de Zinedine Zidane. On se souvient qu'en 2017, il voulait déjà le laisser partir mais le Real était à l'époque frappé d'une interdiction de recruter. Il devait donc le conserver. Les deux hommes ne s'entendent pas et le Gallois était le seul à ne pas avoir adressé de mots à ZZ lors de son départ l'été dernier. Il pourrait retrouver l'Angleterre et peut-être Manchester United.

Luka Modric (33 ans). Son aventure au sein de la «Maison Blanche» semble terminée. Arrivé sur la pointe des pieds en 2012, Luka Modric a monté les échelons jusqu'à décrocher le Ballon d'Or. Le vice-champion du monde pourrait rejoindre l'Italie, et l'Inter Milan.

Isco (26 ans). C'est l'un des points d'interrogations. Sous Zinedine Zidane, il a été étincelant mais depuis son départ, il n'est que l'ombre de lui-même. Pire encore, l'Espagnol s'est mis son club à dos par son comportement. Il pourrait être amené à partir également.

Dani Ceballos (22 ans). Lors du premier passage du Français, le milieu de terrain n'entrait pas dans les plans. Ces déclarations après le départ de Zinedine Zidane ne devrait pas jouer en sa faveur... Il risque fort de devoir trouver une porte de sortie.