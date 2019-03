Ligue des champions : Lyon vise un exploit majuscule face à Barcelone

Cette Ligue des champions a réservé son lot de surprises. Et ce n’est peut-être pas encore fini. Car Lyon rêve de s’immiscer, ce mercredi soir, au bal des invités inattendus en éliminant le Barcelone de Lionel Messi au Camp Nou en 8e de finale retour.

Et tous les espoirs sont permis pour les Lyonnais grâce au match nul obtenu trois semaines plus tôt au Groupama Stadium, où ils ont plié sans jamais céder (0-0). Si la mission s’annonce compliquée pour renverser la gigantesque montagne barcelonaise dans son antre, elle n’est pas impossible pour Bruno Genesio et ses protégés, qui ont toujours su se sublimer dans les grands rendez-vous, que ce soit sur le terrain de Manchester City en phase de poules (1-2), ou contre le PSG en Ligue 1 (2-1). «On doit s’inspirer du match à Manchester City, a insisté, mardi, l'entraîneur lyonnais. Tout est possible dans le football. On va jouer notre carte à fond.»

Pour créer la sensation de l'autre côté des Pyrénées, Jean-Michel Aulas a déjà son scénario en tête. «Dans l’idéal, il faut marquer un but assez tôt, a déclaré le président lyonnais. (…) 1 à 1 serait un résultat magnifique.» Il serait synonyme de qualification pour l’OL, qui n’a plus atteint le top 8 européen depuis 2010. Peut-être même de prolongation de contrat pour Genesio, qui joue une grande partie de son avenir sur le banc de l’OL.

Dans leur quête d’exploit majuscule et de sommets européens, les Gones devront encore une fois résister aux assauts Catalans et surtout maîtriser Lionel Messi capable de décider de l’issue de cette rencontre à lui seul. «Beaucoup de choses dépendent de Messi. On va mettre au point un plan de jeu pour réduire son influence», a indiqué Genesio.

«Nous savons que Lionel Messi est un génie. Nous avons des ambitions, nous ne sommes pas favoris mais sommes capables de tout», a lancé, de son côté, Lucas Tousart au quotidien Le Progrès. D'autant que si le Barça a le quintuple Ballon d’or, Lyon pourra compter sur le retour de son capitaine Nabil Fekir, suspendu au match aller. «C'est l'un des matchs les plus importants de ma carrière, a-t-il déclaré. Tout le monde est prêt.» Sa présence et son influence pourraient s'avérer déterminantes. «Nabil est notre maître à jouer et tient un rôle important en dehors et sur le terrain, a expliqué Tousart. Sa présence va changer pas mal de choses.» La preuve, c’est lui qui avait inscrit les buts des victoires face à City et Paris…