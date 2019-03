Lala, Lenglet, Ben Yedder, Moussa Dembélé… quels joueurs pour la liste de l'équipe de France pour la Moldavie et l'Islande ?

Didier Deschamps donnera jeudi la première liste de l'année pour les matchs de qualifications à l'Euro 2020 en Moldavie et face à l'Islande (22 et 25 mars). Et plusieurs nouveaux pourraient être appelés.

Du neuf en 2019 ? Après avoir globalement conservé le même groupe sacré champion du monde en Russie l’été dernier lors des six derniers mois – sauf cas de forfaits -, le sélectionneur devrait apporter de la nouveauté dans son effectif pour cette nouvelle campagne éliminatoires.

Il faut dire que plusieurs de ses cadres n’affichent plus le niveau escompté pour porter la tunique bleue et ont même disparu des écrans de contrôle (comme Adil Rami par exemple). Et à l’inverse, d’autres commencent à bien pointer leur nez et frappe à la porte de Clairefontaine. Tour d'horizon poste par poste des mouvements qui pourraient avoir lieu.

Gardiens

Si Hugo Lloris et Alphonse Aréola passent une saison plutôt tranquille. Ce n'est pas forcément le cas de Steve Mandanda, très critiqué depuis quelques mois du côté de l'OM. Si le club phocéen va mieux ces derniers temps et encaisse beaucoup moins de buts, le gardien n°2 de l'équipe de France ne s'est pas montré décisif avec Marseille. Benjamin Lecomte en verve avec Montpellier et déjà appelé, voire Mike Maignan, excellent avec Lille, pourraient en profiter.

Défenseurs

Si Samuel Umtiti, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe ont, a priori, leur place assurée, Adil Rami est désormais certain de ne plus être appelé. Pour le remplacer, Didier Deschamps devrait faire appel à Clément Lenglet (FC Barcelone), très en verve ces derniers temps en Catalogne. Evidemment Aymeric Laporte (Manchester City) mériterait d'avoir sa chance mais le patron des Bleus ne semble pas compter sur lui… Sur les côtés, à droite, Benjamin Pavard devrait encore avoir la confiance du sélectionneur. Reste à savoir qui sera son remplaçant ? Djibril Sidibé qui a l'expérience ou bien ouvrir la porte à un nouveau comme Kenny Lala (Strasbourg) voire Kevin Malcuit (Naples) ? A gauche, avec les blessures de Lucas Hernandez et Benjamin Mendy, Lucas Digne et Ferland Mendy (OL) pourraient être sélectionnés.

Milieux

A ce poste, il sera compliqué d’apporter du neuf tant les joueurs de qualité sont nombreux. Corentin Tolisso toujours en convalescence, c’est peut-être Moussa Sissoko, de retour en très grande forme à Tottenham qui pourrait revenir en Bleus. Peut-être aux dépens de Steven Nzonzi qui paierait la mauvaise saison de l’AS Rome. Tiémoué Bakayoko revient bien avec l’AC Milan mais part de trop loin.

Attaquants

Sur le front de l’attaque, là aussi compliqué d’apporter de la nouveauté. La grande question concerne Olivier Giroud. Sera-t-il toujours là ? Un joueur pourrait prendre sa place : Wissam Ben Yedder. En feu du côté de Séville, l’ancien Toulousain serait très intéressant en équipe de France. Alexandre Lacazette, toujours performant à Arsenal, attend lui aussi d’avoir une nouvelle chance. Enfin, l'autre surprise pourrait venir du Lyonnais Moussa Dembélé. Sélectionné régulièrement chez les Espoirs, il pourrait avoir sa chance chez les A.