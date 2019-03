PSG-OM : qui remporte le « Classique ultime » ?

Dimanche, le PSG et l’OM vont disputer le 80e Classique. A cette occasion Orange et Opta ont analysé les données des 79 précédents matchs entre les deux rivaux pour offrir un match de légendes.

Florian Thauvin qui évolue aux côtés de Jean-Pierre Papin face à une charnière centrale Jean-Marc Pilorget-Thiago Silva. Inimaginable n’est-ce pas ? Et pourtant, grâce à une base de résultats et de statistiques (individuelles et collectives) enregistrées depuis 1971, Opta, spécialiste des statistiques sportives, a pu imaginer ce «Classique ultime».

Deux onzes de légende

L’occasion de mettre en lumière quelques anecdotes qui raviront les fans des deux clubs. Ainsi, les supporters olympiens pourront découvrir que l’OM a remporté le plus de «Classiques» en championnat (31 victoires contre 29 pour Paris) alors que les Parisiens apprendront qu’Edinson Cavani a inscrit plus de buts à lui seul (5 buts) que l’ensemble de l’effectif actuel marseillais. Ou encore que les PSG-OM se terminent le plus souvent sur le score de 2-1.

Avec deux onze de légende et des rebondissements tout au long des quatre-vingt dix minutes, tout a été bien parfaitement dans un match commenté à l’image de ceux que l’on peut lire habituellement sur les sites d’actualité.

