Vidéo : le tennisman Denis Shapovalov se lance dans un rap hilarant

Denis Shapovalov est beaucoup plus doué raquette en main qu’avec un micro. Pour fêter sa victoire sur Marin Cilic, au 3e tour d’Indian Wells, le Canadien, un des grands espoirs du tennis mondial (19 ans), s’est lancé dans un rap pas très convaincant.

Il a dû s’y reprendre à plusieurs reprises provoquant l’hilarité des spectateurs présents dans les tribunes. Devant la difficulté de se remémorer les paroles, il a fini par prendre son téléphone portable avant de débiter les paroles avec un flow pas toujours maitrisé. Cela ne l’a pas empêché de recevoir une ovation du public.

«Chanter m’a rendu plus nerveux que disputer ce match. J’ai eu du mal à retrouver les paroles. Je ne suis pas certain que je vais abandonner ma carrière dans le tennis pour me lancer le rap. Pas tout de suite, en tout cas», a confié le 25e joueur mondial à l’issue de la rencontre, lucide sur ses qualités de chanteur.

Et sa prestation n’est pas passée inaperçue auprès des autres joueurs du circuit. Et notamment de l’Australien Nick Kyrgios, qui n’a pas manqué de se moquer gentiment sur les réseaux sociaux «Certes, tu es un sacré joueur, certes, tu seras incroyablement bon pendant des années sur les courts… Mais, franchement, c’était gênant.» En tout cas, Shapovalov n’aura plus l’occasion de pousser la chansonnette, cette année, sur les courts d’Indian Wells puisqu’il a été sorti au tour suivant par le Polonais Hubert Kurkacz. Peut-être un mal pour un bien pour les oreilles…

As much as you are an absolute gun, and gonna be crazy good for many many years, this was tough to watch my guy https://t.co/UCKGWWyLNm

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 12 mars 2019