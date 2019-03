Après son exploit en Ligue des champions, la Juventus perd son premier match en Série A

La Juve n’a pas digéré son exploit. Cinq jours après avoir éliminé l’Atlético Madrid, les Turinois ont encaissé leur première défaite en championnat dimanche face au Genoa (2-0).

« La Ligue des Champions a pesé, certainement, a expliqué Massimiliano Allegri après la rencontre. On ne peut pas jouer tous les matchs au maximum, ça peut arriver. » Le technicien italien avait laissé au repos plusieurs cadres comme Chiellini, Szczesny, Matuidi ou encore Cristiano Ronaldo, auteur du triplé mardi en Ligue des champions, face au Genoa, qui aura pris quatre points cette saison à la Juventus Turin (à l'aller les deux formations s'étaient quittées sur un nul (1-1).

Dernier revers en avril 2018

La dernière défaite en Série A – la Juve a été battu en Coupe d’Italie par l’Atalanta et en C1 par Berne, Manchester United et l’Atlético – remontait à presque un an (avril 2018) face à Naples (0-1). Rien de grave donc pour les Bianconeri qui, cette saison, ont un bilan très impressionnant : 24 victoires, 3 nuls et donc une défaite désormais. Ce qui leur permet d’ailleurs de compter 18 points d’avance sur Naples, qui reçoit dimanche soir l’Udinese.

« Ca ne peut nous faire que du bien, a reconnu Allegri. On pensait avoir gagné le championnat et ça va nous réveiller. Il nous manque encore cinq victoires. La trêve arrive, il va falloir retrouver de l’énergie et les blessés qui reviennent vont nous faire du bien. »