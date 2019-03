PSG-OM : un «clasico» au goût de rachat pour Paris

C'est l'heure du «clasico» du football français : le PSG et l'OM s'affrontent dimanche soir au Parc des Princes (21 heures), où les Parisiens espèrent reconquérir leurs supporters après la sèche élimination en Ligue des champions.

La mission s'annonce délicate pour Marseille qui n'a plus battu son grand rival depuis novembre 2011, 3-0 au Vélodrome, et qui s'inquiète pour l'état de forme de son attaquant Mario Balotelli.

«Super Mario» n'a pas embarqué dans l'avion vers Paris avec ses coéquipiers samedi soir, a appris l'AFP de source proche, confirmant une information de Canal+ et RMC. Selon ces médias, il serait incertain pour la rencontre.

Un éventuel forfait de l'Italien constituerait un énorme coup dur pour les Marseillais, alors qu'il vient de marquer cinq buts en sept matches, depuis son arrivée au mois de janvier.

[GERARD JULIEN / AFP/Archives]

Et même s'il est présent, la marche sera haute. «Cela va être dur mais ce n'est pas mission impossible non plus, même si ça y ressemble», a reconnu vendredi l'entraîneur olympien Rudi Garcia. «On sait qu'on affronte la meilleure équipe de France mais ça dépend beaucoup de nous».

Pour PSG, l'enjeu de la rencontre est de redonner le sourire aux supporters, dépités depuis la claque contre Manchester United, 3-1 en 8e de finale retour de Ligue des champions.

La situation s'est tendue ces derniers jours avec les ultras. Le dimanche précédant la rencontre, une centaine d'entre eux avaient hué et insulté les joueurs lors de l'entraînement délocalisé au Parc des Princes.

Le Collectif Ultras Paris (CUP), plus important des groupes de supporters, avait ensuite boycotté le déplacement à Dijon mardi (4-0).

«On a compris»

Quel accueil le public du Parc va-t-il réserver à leurs joueurs face à Marseille? Une grève d'une demi-heure d'encouragements est notamment évoquée, au grand dam de l'entraîneur Thomas Tuchel.

«A mon avis, ce n'est pas mérité et cela n'aide pas. On sait qu'ils sont déçus, ce n'est pas nécessaire de nous le montrer encore, encore et encore. On a compris», a-t-il insisté. «Si quelques supporters font ça demain (dimanche), je serai triste parce que ce n'est pas mérité. Dans un match comme ça, c'est absolument important que nous ayons une ambiance pour nous pousser et nous donner confiance».

Pour mener son opération réconciliation, Paris misera à nouveau sur sa jeune vedette Kylian Mbappé, en l'absence de Neymar et Edinson Cavani, toujours blessés et indisponibles.

Le meilleur buteur du championnat (25 buts), 20 ans, reste sur sept réalisations en cinq matches de championnat. Mais il n'a pas su faire la différence lors du match le plus important de la saison contre Manchester United, ratant son duel contre David De Gea en toute fin de partie, et il doit vite se racheter lui aussi.

Auteur d'une entrée en jeu fracassante à l'aller au Vélodrome (2-0) après avoir été puni pour un retard à la causerie d'avant-match, le champion du monde aura cette fois 90 minutes pour faire la décision.

L'OM, 4e de Ligue 1, veut tout de même croire à l'exploit. Sans ses supporters, interdits de déplacement par les autorités, il espère réduire l'écart avec Lille, solide deuxième du championnat, et rester au contact de Lyon (3e) dans la course à la Ligue des champions.

Les Parisiens n'ont quant à eux pas besoin de regarder le classement tant ils dominent les débats. Ils n'ont que des supporters à revigorer.