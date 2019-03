A 30 ans, Marcel Hirscher hésite encore à continuer sa carrière

Stop ou encore ? Marcel Hirscher a décidé de se laisser encore du temps pour prendre ou non sa retraite sportive.

Après avoir décroché son historique huitième Gros globe d’affilée, Marcel Hirscher numéro un mondial du ski alpin a indiqué, mardi à Vienne, avoir «besoin d’un peu plus de 48 heures de réflexion.»

La concurrence pousse

«J’ai fini la saison très fatigué, a confié l’Autrichien. Je veux voir comment je vais régénérer. Ca fait dix ans que je suis en Coupe du monde. Je sens que j’ai 30 ans et plus 18. Dans le monde du sport professionnel, ça compte.»

Le natif d’Annaberg, qui avait déjà hésité à raccrocher les skis il y a un an, a confié qu’il voulait voir «s’il est encore possible physiquement et mentalement de réaliser une telle saison.» Surtout avec la concurrence (Pinturault, Kristoffersen, Noël) qui pousse derrière lui.