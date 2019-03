Florent Manaudou sort de sa retraite

Retraité des bassins depuis septembre 2016, Florent Manaudou, champion olympique du 50 m nage libre aux Jeux Olympiques de Londres 2012, signe son retour. Dans son viseur, les Jeux de Tokyo 2020 et ceux de Paris 2024.

«Je me suis lancé un challenge : me relancer dans la compétition. Je veux me réentraîner, prendre du plaisir là où je n'en avais plus aux Jeux de Rio», a expliqué à L’Equipe celui qui est aussi vice-champion olympique à Rio 2016 sur 50m nage libre et sur 4x100 m nage libre.

Terminé donc pour lui la parenthèse de trois années qu’il s’était accordée après la dernière olympiade, durant lesquelles il s’est consacré à la pratique du handball à Aix-en-Provence et au cinéma. Ce nouveau volet de sa carrière de nageur se fera au côté de James Gibson, l’entraîneur qui l’avait conduit aux sommets aux JO de 2012.

«L'adrénaline a toujours été quelque chose que j'aimais. Au handball, il y avait davantage le côté jeu. En natation, je m'entraîne pour être le meilleur du monde, pour arriver sur une finale de Jeux olympiques, avoir le stress et détester la défaite. C'est quelque chose que j'avais moins au hand. C'est pour tout ça que j'ai envie de recommencer», dit-il.

Pour Florent Manaudou, âgé aujourd'hui de 28 ans, la préparation à Tokyo 2020 passera par Antalya (Turquie) où il s’entraînera trois semaines toutes les cinq semaines. «(…) J'espère que je vais nager très vite. Mais même moi, je ne sais pas de quoi je suis capable», prévient le quadruple champion du monde en grand bassin.