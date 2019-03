Vidéo : Patrice Evra insulte (encore) le PSG

Après les polémiques déclenchées par ses dernières sorties sur les réseaux sociaux, Patrice Evra s’est de nouveau fait remarquer par une vidéo gênante diffusée sur Snapchat.

L’ancien joueur de Manchester, âgé aujourd’hui de 37 ans, apparaît dans une voiture aux côtés de plusieurs proches. «Ici c’est Manchester ! (…)» dit-il d’abord en référence à sa manifestation de joie excessive dans la corbeille du Parc des Princes pendant PSG-Manchester United (1-3).

Diffusée sur Instagram, la séquence lui avait valu une plainte du club parisien auprès de l’Uefa.

Patrice Evra ne veut toujours pas lâcher la veste du PSG... (via @gleenjohnson) pic.twitter.com/i2CXK0yIy7 — Instant Foot (@lnstantFoot) 18 mars 2019

Puis, Patrice Evra s’emporte et dérape de nouveau, se montrant insultant à l’égard du club parisien. «Paris vous êtes des p....», lance-t-il. Et de chambrer les supporters parisiens. «On a mis l’équipe D. Les petits qui ont joué, ils me nettoyaient mes chaussures. Ils n’ont même pas encore de sperme et vous êtes là, Paris, a faire des tapis rouge et tout ça, mais bande de baltringue. Rothen, je vais lui gifler sa mère», crie-t-il tout sourire.

Ces nouveaux propos polémiques risquent de ne pas arranger la cote de popularité du joueur auprès des supporters parisiens.

De son côté, le club de la capitale n'a pas tardé à réagir, dans un communiqué, en condamnant «fermement les injures à caractère homophobe proférées par Patrice Evra contre le club, ses représentants et son ancien joueur, dans une vidéo diffusée (…) sur les réseaux sociaux» avant d’ajouter qu’il «soutiendra toute démarche initiée par ses partenaires associatifs, Rouge Direct, Sportitude-France, SOS Racisme».