Chelsea-PSG, quart de finale aller de la Ligue des champions féminine : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Finaliste malheureux en 2017, le PSG se déplace à Chelsea, ce jeudi 21 mars, en quart de finale aller de la Ligue des champions féminine. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h05 sur beIN SPORTS 2.

Vont-elles venger les garçons ? Deux semaines après l’élimination retentissante des coéquipiers de Thiago Silva par Manchester United en 8e de finale de la Ligue des champions, les Parisiennes, sur qui reposent désormais tous les espoirs européens du club de la capitale, ont l’occasion de laver quelque peu l’affront contre une autre formation anglaise, même si elles restent avant tout concentrées sur elles-mêmes.

«On aurait tellement voulu que les garçons puissent se qualifier au même stade que nous. On est vraiment déçus pour eux (…). Mais nous n’avons pas de pression supplémentaire. On a envie de bien figurer, d’être à la hauteur de l’événement et d’aller très loin», a confié Olivier Echouafni.

Absentes de la compétition la saison dernière, ses joueuses aborderont ce rendez-vous en pleine confiance. Deuxièmes de D1, derrière l’intouchable Lyon, Marie-Antoinette Katoto, co-meilleure buteuse de la compétition avec quatre buts, restent sur dix victoires sur leurs onze derniers matchs, dont le succès, dimanche, à Dijon en championnat (2-0).

Mais elles devront se méfier de ces Blues, bourreaux de Montpellier au même stade de la compétition il y a un an et actuellement troisièmes de leur championnat derrière Manchester City et Arsenal. «C’est une très belle équipe, une équipe qui est bien plus forte que l’année dernière, a insisté l’entraîneur parisien. Cela ne va pas être simple, mais on aura à cœur de faire quelque chose de grand.» Même si rien ne sera acquis avant le match retour la semaine prochaine…