Le calendrier du Tournoi des 6 Nations 2020

Le coup d’envoi du Tournoi des 6 Nations 2020 sera donné le samedi 1er février avec le pays de Galles, tenant du titre, qui recevra l’Italie. Le XV de France accueillera l’Angleterre, alors que l’Ecosse se rendra en Irlande. La dernière journée est programmée le samedi 14 mars. Voici le calendrier complet.

Pays de Galles-Italie le samedi 1er février à 15h15



Irlande-Ecosse le samedi 1er février à 17h45



France-Angleterre le dimanche 2 février à 16h

Irlande-pays de Galles le samedi 8 février à 15h15



Ecosse-Angleterre le samedi 8 février à 17h45



France-Italie le dimanche 9 février à 16h

Italie-Ecosse le samedi 22 février à 15h15



Pays de Galles-France le samedi 22 février à 17h45



Angleterre-Irlande le dimanche 23 février à 16h

Irlande-Italie le samedi 7 mars à 15h15



Angleterre-pays de Galles le samedi 7 mars à 17h45



Ecosse-France le dimanche 8 mars à 16h

Pays de Galles-Ecosse le samedi 14 mars à 15h15



Italie-Angleterre le samedi 14 mars à 17h45



France-Irlande le samedi 14 mars à 21h

Les Six Nations annoncent les calendriers 2020 & 2021 https://t.co/Smw8doAD8s

— Six Nations (FR) (@SixNations_FR) 20 mars 2019