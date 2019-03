Tout savoir sur la Moldavie, adversaire de l'équipe de France lors des éliminatoires de l'Euro 2020

Premier adversaire de l’équipe de France vendredi 22 mars lors des éliminatoires de l’Euro 2020, la Moldavie est méconnue dans le monde du football. L’occasion d’en apprendre un peu plus.

La Moldavie, c’est où, c’est quoi ?

Petit pays d’Europe orientale, encastré entre la Roumanie et l’Ukraine, la Moldavie a une longue histoire liée à la Roumanie ainsi qu’à l’ex-URSS. La République de Moldavie, qui compte aujourd’hui quatre millions d’habitants et trois millions de Moldaves dans la partie roumaine) est en effet née officiellement en 1991, suite au démantèlement de l’Union soviétique. Sa capitale est Chisinau et son président est Igor Dodon depuis 2016.

Quel est son classement FIFA ?

Si l’équipe de France, championne du monde, occupe le 2e rang derrière la Belgique, la Moldavie, elle, ne se trouve qu’à la 170e place au classement FIFA sur 211 nations. A titre de comparaison, la Papouasie-Nouvelle-Guinée (168e), le Népal (161e) voire Tahiti (157e) sont devant elle.

Un palmarès néant

La Moldavie a disputé son premier match officiel le 2 juillet 1991 et n’a jamais participé à la phase finale d’une grande compétition. Son meilleur résultat dans des éliminatoires remontent à ceux de la Coupe du Monde 2014 (5e de son groupe avec 11 points).

Le Sheriff Tiraspol a déjà affronté l’OM

Le Sheriff Tiraspol est le principal club de la Moldavie. Mais malgré le fait d’être sponsorisé par un puissant conglomérat industriel, le champion national sans interruption depuis 2001 peine à exister sur la scène européenne. Ses seuls faits d’armes sont une élimination lors des barrages pour la Ligue des Champions au cours des saisons 2009-2010 et 2010-2011 et une participation à la phase de groupes à la Ligue Europa. Dans cette C3, toutefois, le club de la deuxième ville du pays avait croisé la route de l’Olympique de Marseille lors du tour préliminaire de Ligue Europa en 2011-2012 (1-2, 0-0).

Un adversaire inconnu des Bleus

La Moldavie est l’une des très rares sélections affiliées à l’UEFA contre laquelle l’équipe de France n’a jamais évolué. Il faut dire que la jeune sélection n’a disputé son premier match international qu’en 1990.

Le sélectionneur est un ancien adjoint de Lucescu

A la tête de la sélection moldave depuis 2018, Alexandru Spiridon est devenu entraineur au lendemain de sa carrière de joueur. Cet ancien milieu de terrain a joué en URSS et en Moldavie, disputant seulement deux matchs de Ligue des champions. Il a principalement entrainé en Moldavie puis a surtout été adjoint au Shakhtar Donetsk et au Zenith Saint-Pétersbourg du Roumain Mircea Lucescu.

L’Arena Zimbru, un stade moderne

Avec ses 10.500 places, ses quatre loges VIP et son écran géant, l’Arena Zimbru, qui accueillera la rencontre Moldavie-France est de taille modeste mais est assez moderne. Très loin des stades «clichés» des pays de l’Europe de l’Est, l’enceinte du FC Zimbru, club de la capitale Chisinau, a déjà accueilli plusieurs grandes sélections (Angleterre, Suède) et clubs dont Saint-Etienne pour un tour préliminaire de Ligue Europa contre Milsami Orhei en 2015.

Qui sont les stars de la Moldavie ?

Les joueurs moldaves ne sont pas forcément les plus connus. Mais la jeune sélection peut s’appuyer sur quelques cadres intéressants. C’est notamment le cas du milieu de terrain très technique Radu Ginsari (27 ans), meilleur buteur de la Moldavie, qui évolue à l’Happoel Haïfa (Israël). Artur Ioniță, de son côté, est également à suivre. Titulaire indiscutable en Série A, du côté de Cagliari, ce milieu de terrain de 28 ans est très solide. Le capitaine, Alexandru Epureanu (32 ans), qui porte les couleurs du Istanbul Basaksehir (où évoluent notamment Emmanuel Adebayor, Arda Turan et Robinho), leader du championnat turc, est sûrement le plus expérimenté. Du côté des jeunes, Vitalie Damascan, 20 ans, (Torino) semble être promis à un bel avenir.