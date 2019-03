33e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Le choc entre le PSG et Monaco au Parc des Princes clôturera la 33e journée de Ligue 1, programmée du vendredi 19 au dimanche 21 avril, qui verra également Lyon recevoir Angers, Marseille se déplacer à Guingamp ou encore Lille se rendre à Toulouse. L’ensemble des rencontres est à suivre en direct et en intégralité sur Canal+ Sport, Canal+ et beIN SPORTS.

Vendredi 19 avril

20h45 : Lyon-Angers sur Canal+ Sport

Samedi 20 avril

17h : Guingamp-Marseille sur Canal+



20h : Dijon-Rennes sur beIN SPORTS MAX



20h : Nantes-Amiens sur beIN SPORTS MAX



20h : Nice-Caen sur beIN SPORTS MAX



20h : Nîmes-Bordeaux sur beIN SPORTS MAX



20h : Strasbourg-Montpellier sur beIN SPORTS MAX

Les cinq rencontres diffusées à 20h sont également à suivre en multiplex sur beIN SPORTS 1.

Dimanche 21 avril

15h : Toulouse-Lille sur beIN SPORTS 1



17h : Reims-Saint-Etienne sur beIN SPORTS 1



21h : PSG-Monaco sur Canal+