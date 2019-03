Equipe de France : les Bleus repartent en campagne en Moldavie

C’est un voyage en terre inconnue qui attend les Bleus pour le début des éliminatoires à l’Euro 2020. L’équipe de France sera, ce vendredi, en Moldavie, où elle n’avait encore jamais mis les pieds.

Un déplacement aussi lointain qu’exotique, mais qui n’a rien d’effrayant, ni d’insurmontable pour les champions du monde largement favoris face à la 170e nation mondiale au classement Fifa. Une entrée en matière à l’image de leur groupe plus qu’abordable avec également l’Andorre, l’Albanie, la Moldavie, l’Islande et la Turquie. Avec une telle adversité, difficile de ne pas imaginer Didier Deschamps et ses joueurs décrocher leur billet pour le Championnat d’Europe l’été prochain.

Encore faut-il que les coéquipiers d’Hugo Lloris abordent chaque match de qualification avec sérieux et respect envers leurs adversaires pour éviter le piège. A commencer contre les Moldaves, qui, selon leur sélectionneur Alexandru Spiridon, sont «plus motivés que jamais» à l’idée d’affronter Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou autre N’Golo Kanté. «Ce n’est pas une équipe facile à jouer, a insisté Paul Pogba. Il faut surtout être concentrés et ne pas croire que ça va être gagné d’avance.»

D’autant que leur nouveau statut peut générer un surplus de motivation. «Ils vont jouer contre les champions du monde, donc ils n’ont rien à perdre. Ils vont tout donner, ils veulent se montrer», a confié le Mancunien. Qui n’a sûrement pas oublié que les Bleus, finalistes de l’Euro, avaient été accrochés en Biélorussie (0-0) en ouverture des qualifications pour le Mondial 2018. Ce qui ne les avait pas empêchés d’aller en Russie. Avec la suite que l’on connait…