Où aura lieu l’Euro 2020 ?

C’est une première dans l’histoire. Pour célébrer les 60 ans de la première édition de la compétition, l’Euro 2020 ne sera pas organisé dans un seul pays, mais dans treize villes à travers toute l’Europe.

Sur 19 candidatures reçues, l’UEFA a choisi de retenir des villes en mesure «d’offrir une mémorable fête du football à travers le continent» et «de donner à quelques pays et villes la possibilité de faire partie d’un tournoi qu’ils n’auraient pas été en mesure d’accueillir autrement.» Et le grand gagnant de cette formule inédite est Londres, puisque la capitale anglaise a été désignée pour accueillir la finale et les deux demi-finales dans son stade de Wembley. Les quarts de finale de l’épreuve auront lieu à Munich (Allemagne), Bakou (Azerbaïdjan), Rome (Italie) et Saint-Pétersbourg (Russie), qui seront également les théâtres de trois matchs de poule.

Pour leur part, Amsterdam (Pays-Bas), Dublin (Irlande), Bilbao (Espagne), Budapest (Hongrie), Bruxelles (Belgique), Glasgow (Ecosse), Copenhague (Danemark) et Bucarest (Roumanie) organiseront les huitièmes de finale, après avoir également chacun accueilli trois matchs de la phase de groupes.

La Suède, le pays de Galles, la Macédoine, le Bélarus, la Bulgarie, et Israël ont été les six pays recalés par l’instance européenne.

Contrairement aux autres éditions, les 13 pays sélectionnés ne seront pas qualifiés d’office pour la phase finale de la compétition. Ils devront obligatoirement passer par les qualifications. Il n'est également pas prévu que ce tournoi itinérant soit reconduit à l’avenir.

La liste des 13 villes organisatrices retenues :

Londres (Angleterre) : demi-finales et la finale

Bakou (Azerbaïdjan) : trois matches de groupe, un quart de finale

Bruxelles (Belgique) : trois matches de groupe, 8e de finale

Copenhague (Danemark) : trois matches de groupe, 8e de finale

Munich (Allemagne) : trois matches de groupe, un quart de finale

Budapest (Hongrie) : trois matches de groupe, 8e de finale

Rome (Italie) : trois matches de groupe, un quart de finale

Amsterdam (Pays-Bas) : trois matches de groupe, 8e de finale

Dublin (République d’Irlande) : trois matches de groupe, 8e de finale

Bucarest (Roumanie) : trois matches de groupe, 8e de finale

Saint-Pétersbourg (Russie) : trois matches de groupe, un quart de finale

Glasgow (Écosse) : trois matches de groupe, 8e de finale

Bilbao (Espagne) : trois matches de groupe, 8e de finale