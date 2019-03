Grand Prix de Denain : victime d’une grave chute, Yoann Offredo héliporté à Lille

Le cycliste français Yoann Offredo (Wanty), 32 ans, a chuté dimanche lors du Grand Prix de Denain (Nord) sur un secteur pavé à Abscon. Il a été héliporté «conscient» vers le centre hospitalier de Lille, a annoncé son équipe sur Twitter.

Le coureur âgé de 32 ans a été médicalisé et héliporté dans un «état grave», selon les sapeurs-pompiers appelés vers 15h20, sans plus de précisions.

Selon La Voix du Nord, Offredo serait atteint aux cervicales, se plaignant également du dos lorsqu'il a été pris en charge par les secours.

#GpDenain





Suite à sa chute, @OffredoYoann a été héliporté, conscient, vers un centre hospitalier lillois.





Following his crash, @OffredoYoann was heliported, conscious, to an hospital in Lille.





An update follows. Un bilan médical suivra.

— Wanty-Gobert Cycling Team (@TeamWantyGobert) 24 mars 2019