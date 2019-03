Top 14 : le Racing 92 grimpe à la troisième place et prépare bien la Champions Cup

C’est un dimanche plutôt parfait qu’a vécu le Racing 92. Brillants vainqueurs de Bordeaux-Bègles (45-27), dimanche, lors de la 20e journée de Top 14, les Ciel et Blanc remontent à la 3e place du championnat de France.

Auteurs de six essais sur la pelouse de la Paris La Défense Arena, les Franciliens, qui étaient sous pression avec déjà trois défaites chez eux, doublent ainsi les Girondins et Castres, battu la veille par le Stade Français et se retrouvent à égalité de points avec Lyon.

Les Racingmen en ont également profité pour bien préparer le rendez-vous très important de la semaine prochaine : le quart de finale de Champions Cup face au Stade toulousain. En plus de la confiance engrangée avec ce troisième succès consécutif, le club francilien a laissé au repos quelques cadres avec neuf changements dans son XV de départ. De quoi se présenter avec des certitudes en Coupe d’Europe.