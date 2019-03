France-Islande, éliminatoires de l'Euro 2020 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour son deuxième match dans les éliminatoires de l’Euro 2020, la France affronte l’Islande, ce lundi 25 mars, au Stade de France. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur M6.

Le curseur va monter d’un cran. Sans non plus atteindre des sommets. Trois jours après son facile succès face à la modeste Moldavie (1-4), l’équipe de France va retrouver l’Islande pour son deuxième match de qualification à l’Euro 2020. Un adversaire (38e nation mondiale) beaucoup plus coriace et présenté comme le principal concurrent, avec la Turquie, dans un groupe très abordable, même s’il a perdu de sa splendeur depuis son parcours à l’Euro 2016 (élimination en quart de finale contre… la France) avec une série de quinze matchs sans victoire avant sa victoire, vendredi, en Andorre (0-2).

«Je sais très bien la qualité de cette équipe islandaise. C’est une équipe qui ne lâche rien, ne donne rien, c’est un peu dans leur ADN. On va avoir du répondant demain (lundi), c’est une évidence», a assuré Didier Deschamps. «L’Islande sera d’un autre calibre. Ils vont venir pour essayer de créer l’exploit au Stade de France», a prévenu, de son côté, Hugo Lloris. Le portier et capitaine des champions du monde n’a pas oublié la dernière confrontation mi-octobre à Guingamp, où lui et ses coéquipiers ont arraché l’égalisation dans les dernières minutes après avoir été menés de deux buts pour préserver l’invincibilité tricolore contre les Vikings islandais (9 victoires, 4 nuls). «Il faut bien garder ce match en tête», a insisté Lloris.

Et les Bleus pourront se reposer sur leur attaque composé d’Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, tous trois buteurs en Moldavie. «Les attaquants ont besoin de ça, donc c’est bien pour eux», s’est réjoui Didier Deschamps, qui attend désormais que ses joueurs reproduisent la même copie à Saint-Denis. «Il faut essayer de remettre ça face à l’Islande», a insisté le sélectionneur. Pour prendre déjà une première option sur la qualification.