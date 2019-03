Vidéo : le Français Sabri Sediri chambre son adversaire et prend un incroyable KO à 14 secondes de la fin

Il n'est pas entré dans l'histoire comme il l'aurait sûrement voulu. Alors qu'il se dirigeait vers une ceinture internationale, Sabri Sediri a laissé échapper la victoire dans les dernières secondes du combat.

Opposé samedi soir à l’Anglais Sam Maxwell (30 ans), à Leicester (Angleterre), pour une ceinture internationale WBO Europe en super-légers, l’Amiénois, qui boxe habituellement chez les super-plumes, était à moins de quinze secondes du titre.

Des pas de danse

Alors qu’il avait mis son adversaire au tapis deux fois au cours des deux premiers rounds et qu’il menait aux points, Sabri Sediri (25 ans) s’est légèrement enflammé et s’est mis à chambrer son adversaire avec quelques pas de danses et gestes provocateurs. Sûrement touché dans son estime, l’Anglais a réagi avec brio et a mis à terre le Français.

Woooooow!





Sam Maxwell was losing and being taunted by his opponent all fight and then did this with 10 second to go!





Incredible knockout pic.twitter.com/qM069RZnQK — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) 23 mars 2019