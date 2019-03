Lucas Hernandez signe au Bayern Munich

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Lucas Hernandez évoluera au Bayern Munich la saison prochaine. L'Atlético Madrid et le club bavarois ont officialisé l'accord mercredi.

La latéral gauche champion du monde avec l'équipe de France l'été dernier, pur produit des Colchoneros où il évolue depuis 2007, rejoint les Bavarois pour cinq ans et un montant de 80 millions d'euros.

« C’est la décision la plus difficile et la plus importante que j’ai eu à prendre dans ma carrière sportive, a confié le natif de Marseille. L’Atlético signifie beaucoup pour moi parce que c’est là que j’ai grandi en tant que joueur et que je suis devenu le joueur que je suis. J’ai eu du mal à dire non à l’Atlético (qui lui avait offert une prolongation, ndlr), mais ma décision est de relever un nouveau défi au Bayern Munich. »

Il retrouvera Benjamin Pavard

Le coéquipier d'Antoine Griezmann et Thomas Lemar, qui peut également jouer dans l'axe, a atteint la finale de la Ligue des champions en 2016 avec l'Atlético Madrid puis a surtout remporté la Ligue Europa en 2018 aux dépens de l'OM et la Supercoupe d'Europa la même année, face au Real Madrid.

En plus de retrouver Franck Ribéry, qui évolue au Bayern Munich depuis 2007, Lucas Hernandez retrouvera Benjamin Pavard chez le champion d'Allemagne l'été prochain. Le latéral droit de Stuttgart s'est aussi engagé avec les Bavarois cinq années.

Opération au genou

A noter que le joueur ne jouera plus de la saison en Espagne. « Lors de l’examen médical, nous avons constaté une lésion du ligament interne du genou droit qui doit être traité par la chirurgie », a indiqué le médecin chef du Bayern Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

En accord avec l’Atlético, le joueur devrait subir une opération immédiatement, ce qui signifie en principe la fin de sa saison en Espagne. « Selon mon expérience, Lucas Hernandez sera disponible pour la reprise de la Bundesliga » prévue le week-end du 17 août, a assuré le docteur Müller-Wohlfahrt.