Novak Djokovic chute en 8e de finale à Miami

Novak Djokovic a perdu de sa superbe : le N.1 mondial, vainqueur des trois derniers titres du Grand Chelem, n'a pas dépassé les 8e de finale à Miami mardi, deux semaines après un premier échec cuisant à Indian Wells.

Tout se présentait pourtant bien pour «Djoko». Survolté, le Serbe, en quête d'un septième sacre à Miami, n'avait laissé qu'un petit jeu dans la première manche à l'Espagnol Roberto Bautista Agut.

Il avait débuté le deuxième set en prenant d'entrée le service de son adversaire. Mais soudain, le Serbe s'est déréglé : il a aussitôt perdu son avantage et son service jusqu'à la fin du match (4 doubles fautes, 57% de premières balles).

Une pause bénéfique pour Bautista Agut

Quelques jeux plus tard, c'est la météo qui lui a joué au mauvais tour avec une averse soudaine qui a obligé les deux joueurs à regagner les vestiaires pendant trente minutes.

Cette pause a complètement transformé Bautista Agut. L'Espagnol, déjà vainqueur de Djokovic en demi-finales à Doha cette année, a repris confiance et a écoeuré Djokovic à coups de retours gagnants.

Après deux heures et 29 minutes, le Serbe a abdiqué sur un coup droit gagnant du 25e mondial pour s'incliner 1-6, 7-5, 6-3.

«Après le break, j'ai perdu mon élan, j'ai perdu le rythme. Je lui ai donné un peu plus d'espace et il en a profité», a analysé Djokovic. «Il a repris un peu espoir et il a réussi un beau retournement de situation. C'est clairement de ma faute. C'est un bon joueur, mais je n'aurais jamais dû perdre, j'ai eu trop d'occasions que je n'ai pas concrétisées», a-t-il regretté.

Alors qu'il avait survolé l'Open d'Australie en janvier à Melbourne, «Djoko», 31 ans, vient coup sur coup de s'incliner au 3e tour à Indian Wells, face à l'Allemand Philipp Kohlschreiber, et en 8e de finale à Miami.

«J'ai simplement perdu deux matchs, à chaque fois, c'était un jour sans (...) Je ne sais pas ce qui n'allait pas, j'ai le sentiment d'avoir bien joué (ce mardi) et même durant le tournoi. Il y a simplement eu un, deux ou trois jeux laborieux», a-t-il balayé.

Alors qu'il a réussi le «Sunshine Double» (doublé du soleil), l'enchaînement gagnant Indian Wells/Miami à quatre reprises (2011, 2014, 2015, 2016), un record, il reste sur deux grosses déceptions.

En 2018, il s'était incliné d'entrée en Californie et en Floride, mais il revenait d'une opération d'un coude.

Cette année, rien à signaler. Si ce n'est «trop de choses à faire hors des courts de tennis», a-t-il regretté, sans rentrer plus dans les détails.

Une allusion sans doute à son rôle de président du conseil des joueurs qui a contribué, avant Indian Wells, à la chute de l'actuel président de l'ATP, Chris Kermode.

Changement de calendrier ?

Djokovic a aussi laissé entendre qu'il pourrait changer son calendrier en 2020 pour éviter une longue période sans compétition entre l'Open d'Australie et Indian Wells.

«Je ne me suis pas senti au mieux d'un point de vue santé, à Indian Wells et ici, j'étais un peu "rouillé", mais bon, j'apprends encore des choses, c'est la vie», a-t-il conclu.

La journée de mardi a été perturbée par de fortes pluies et plusieurs matches, dont le 8e de finale entre Roger Federer et Daniil Medvedev, ont été reportés à mercredi.

Le tenant du titre, l'Américain John Isner (9e), a battu le Britannique Kyle Edmund (22e) 7-6 (7/5), 7-6 (7/3) et affrontera Bautista Agut.